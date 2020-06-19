У Погба конфисковали автомобиль

По информации издания, футболист был остановлен из-за французских номеров, установленных на транспортное средство. Согласно британским законам, любая машина, находящаяся на территории страны более шесть месяцев за последний год, должна быть зарегистрирована и иметь британские номера.

Футболисту пришлось заплатить штраф в размере £150, чтобы забрать автомобиль.