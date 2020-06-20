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Главные события дня в европейском футболе 

RT на русском и ещё 1 2 часа назад
Главные события дня в европейском футболе
Фото: Reuters
«Барселона» сыграла вничью с «Севильей» в матче 30-го тура Примеры и позволила «Реалу» догнать себя по потерянным очкам. Лионель Месси, который мог забить 700-й мяч в карьере, отметился лишь несколькими ударами со штрафных и стычкой с Диего Карлосом. «Манчестер Юнайтед» ушёл от поражения в поединке АПЛ с «Тоттенхэмом» благодаря реализованному Бруну Фернандешем пенальти. В концовке встречи португалец заработал ещё один 11-метровый, но судья отменил его после просмотра видеоповтора. А лучшие бомбардиры команд Маркус Рашфорд и Гарри Кейн вышли на поле впервые с января.
Нули для «Барселоны» и невероятное возвращение Асенсио
Лидирующая в турнирной таблице Примеры «Барселона» в пятницу прервала серию из трёх побед подряд в чемпионате. Каталонцы на выезде не сумели обыграть занимающую третье место «Севилью» — 0:0.
От поединка 30-го тура Примеры на «Рамон Санчес Писхуан» ждали в том числе 700-го гола в карьере Лионеля Месси, но аргентинец провёл не лучшую игру. Десятый номер сине-гранатовых постоянно находился под контролем защитников и получал возможность пробить по воротам лишь со стандартов. Так, в середине первого тайма мяч после его удара со штрафного выбил с линии ворот Жюль Кунде.
Незадолго до перерыва у Месси произошёл конфликт с Диего Карлосом. Аргентинец вступился за Луиса Суареса и толкнул оппонента. Тот упал на газон, но судья в этом эпизоде обошёлся без карточек.
Если в первом тайме «Барселона» владела преимуществом, то во втором острее смотрелась «Севилья». Несколько раз в игру пришлось вступить Марку-Андре тер Штегену.
В конце встречи гости пошли ва-банк: центральный защитник Жерар Пике переместился в атаку. В итоге в добавленное арбитром время лидер едва не пропустил. Жорди Альба неудачно выбил мяч прямо на Серхио Регилона, а тот с нескольких метров пробил в руки тер Штегену.
А вот главный преследователь каталонцев «Реал» накануне одержал крупную победу и сократил отставание от «Барселоны» до трёх очков. Подопечные Зинедина Зидана дома в рамках 29-го тура крупно обыграли «Валенсию» Дениса Черышева — 3:0.
Первый тайм завершился без забитых мячей, а гости даже отметились голом, который был отменён из-за спорного офсайда у нанёсшего точный удар Родриго.
Сломил сопротивление соперника Карим Бензема. На 61-й минуте после аккуратной скидки в исполнении Эдена Азара нападающий низом пробил в дальний угол.
Второй мяч через 13 минут забил вышедший на замену Марко Асенсио. Испанский полузащитник пропустил практически весь сезон из-за тяжёлой травмы колена и появился на поле впервые более чем за год. Возвращение 24-летнего футболиста получилось запоминающимся. Первым же касанием он поразил ворота Яспера Силессена, а в концовке помог Бензема оформить дубль. Форвард с левой ноги нанёс неберущийся удар под перекладину.
Два точных выстрела позволили Кариму подняться на пятое место в списке лучших бомбардиров «Реала» в истории. С 243 голами француз обошёл Ференца Пушкаша. Первую строчку с 450 мячами занимает Криштиану Роналду.
Что касается Черышева, то он вышел на замену на 69-й минуте и провёл не самую запоминающуюся игру.
Третью победу подряд после возобновления сезона одержал «Вильярреал». Это позволило коллективу обосноваться на седьмом месте. Причём во всех трёх матчах подопечные Хавьера Ревильи Кальехи добивались успеха с минимальным счётом. Вслед за «Сельтой» и «Мальоркой» команда обыграла «Гранаду».
Единственный мяч в самом дебюте встречи забил лучший бомбардир «Вильярреала» Жерар Морено. После выноса со стороны партнёра он подхватил мяч, ворвался с ним в штрафную с правого фланга и точно пробил низом в дальний угол. Форвард отметился 12-м голом в Примере и вышел на третье место в гонке снайперов турнира. Морено уступает только Месси (21) и Бензема (16).
Весомый вклад в успех «Вильярреала» внёс и вратарь Серхио Асенхо, продливший «сухую» серию до 290 минут. Особенно запоминающийся сейв голкипер совершил на четвёртой минуте, когда парировал выстрел Роберто Сольдадо с угла вратарской.
В параллельной встрече сошлись прямые конкуренты «Сельты» в борьбе за выживание — «Мальорка» и «Леганес». В преддверии очного матча первая команда отставала от коллектива россиянина на два очка, а вторая — на четыре. Таким образом наиболее благоприятным исходом для «Сельты» стала бы ничья.
В результате соперники разошлись миром — 1:1. Причём оба мяча были забиты красивыми ударами со штрафных. Открыла счёт на девятой минуте «Мальорка». Сальва Севилья со стандарта пробил низом под подпрыгнувшей стенкой, и мяч залетел в ближний угол.
«Леганесу» удалось уйти от поражения за три минуты до конца основного времени. Оскар Родригес с 25 метров со штрафного нанёс выстрел в дальний угол с рикошетом от перекладины и записал на свой счёт девятый гол в текущем сезоне Примеры.
Спасение «Манчестер Юнайтед» и 16-й гол Ингса
В АПЛ в пятницу состоялся крайне любопытный матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед», ценность трёх очков в котором было сложно переоценить. Манкунианцы ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов, а лондонцы стремятся получить право на выступление хотя бы в Лиге Европы.
Для главного тренера «шпор» Жозе Моуринью эта встреча была особенно важна ещё и потому, что в «МЮ» он провёл не самый удачный отрезок карьеры. Важным подспорьем для специалиста стало возвращение восстановившегося от травмы колена Гарри Кейна. Нападающий вышел на поле впервые с 1 января.
В свою очередь, гости наконец смогли рассчитывать на Маркуса Рашфорда, который также не играл с января из-за проблем со здоровьем.
С 22-летним форвардом во главе «Манчестер» активно начал встречу и на первых минутах создал пару опасных моментов. В одном из эпизодов Маркус пробил в ближний угол, но Уго Льорис отразил мяч ногой.
А в середине первого тайма «Тоттенхэм» забил не вытекавший из логики игры гол. Стивен Бергвейн подхватил мяч на чужой половине, ушёл от двух оппонентов и, ворвавшись в штрафную, сильно пробил. Снаряд от рук Давида Де Хеа влетел в сетку.
Поведя в счёте, хозяева в фирменном стиле отошли в оборону. Подопечным Уле-Гуннара Сульшера было непросто взломать защиту соперника, а несколько раз лондонцев выручал Льорис, который совершил в этом матче шесть сейвов.
Отыграться «МЮ» удалось лишь с пенальти, который был назначен за фол на Поле Погба за десять минут до конца встречи. 11-метровый реализовал Бруну Фернандеш. Полузащитник набрал уже шестой балл за результативность (3 гола + 3 передачи) в шести матчах АПЛ. С момента своего дебюта в Премьер-лиге он принял участие в наибольшем количестве взятий ворот среди всех футболистов АПЛ.
Мало того, незадолго до финального свистка португалец заработал ещё один пенальти для своей команды, но судья Джонатан Мосс после просмотра повтора поменял своё решение. Таким образом обе команды потеряли важные очки и сыграли вничью впервые с декабря 2014-го.
В другом матче игрового дня АПЛ «Саутгемтон», потерпевший до этого четыре поражения в пяти турах чемпионата, на выезде разгромил замыкающий турнирную таблицу «Норвич» — 3:0.
Хозяева сохраняли свои ворота в неприкосновенности на протяжении всего первого тайма, но сразу после перерыва пропустили дважды с интервалом в несколько минут. Сначала Дэнни Ингс нанёс красивый обводящий удар в дальний угол, а затем Стюарт Армстронг из-за пределов штрафной низом пробил под опорную ногу вратарю.
Для Ингса этот гол стал уже 16-м в текущем сезоне АПЛ. В гонке бомбардиров турнира он догнал Серхио Агуэро и Мохамеда Салаха и уступает лишь Пьеру-Эмерику Обамеянгу (17) и Джейми Варди (19).
Точку в матче поставил полузащитник «Саутгемптона» Нейтан Редмонд. За 11 минут до финального свистка после передачи партнёра он ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол.
Видео дня. «Саутгемптон» разгромил «Норвич»
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Футбол , Хавьер Кальеха , Ференц Пушкаш , Жерар Пике , Марко Асенсио , Денис Черышев , Зинедин Зидан , Бруну Фернандеш , Мохамед Салах , Стюарт Армстронг , Яспер Силессен , Дэнни Ингс , Гарри Кейн , Уго Льорис , Лионель Месси , Диего Карлос , Луис Суарес , Маркус Рашфорд , Жорди Альба , Эден Азар , Джонатан Мосс , Жюль Кунде , Джейми Варди , Серхио Регилон , Криштиану Роналду , Карим Бензема , Роберто Сольдадо , Реал , Манчестер Юнайтед
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