Цорн рассказал о будущем Умярова и Гулиева

Гендиректор московского «Спартака» Томас Цорн в интервью Youtube-каналу «Дневник фаната» высказался относительно будущего в команде хавбеков Наиля Умярова и Аяза Гулиева, а также голкипера Александра Максименко.
По словам функционера, Умяров является будущим «красно-белых», а потому точно останется в команде. Что касается Гулиева, то Аяз временно переведен в дублирующий состав. Селихов допущен к работе с основным составом и по-прежнему считается первым номером команды.
После 22-х туров чемпионата России московский клуб с 28 набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице.