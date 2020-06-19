Цорн рассказал о будущем Умярова и Гулиева

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По словам функционера, Умяров является будущим «красно-белых», а потому точно останется в команде. Что касается Гулиева, то Аяз временно переведен в дублирующий состав. Селихов допущен к работе с основным составом и по-прежнему считается первым номером команды.

После 22-х туров чемпионата России московский клуб с 28 набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице.