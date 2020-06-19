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Цорн рассказал о будущем Умярова и Гулиева в «Спартаке» 

Евро-футбол.Ру и ещё 5 2 часа назад
Цорн рассказал о будущем Умярова и Гулиева
Фото: РИА Новости
Гендиректор московского «Спартака» Томас Цорн в интервью Youtube-каналу «Дневник фаната» высказался относительно будущего в команде хавбеков Наиля Умярова и Аяза Гулиева, а также голкипера Александра Максименко.
По словам функционера, Умяров является будущим «красно-белых», а потому точно останется в команде. Что касается Гулиева, то Аяз временно переведен в дублирующий состав. Селихов допущен к работе с основным составом и по-прежнему считается первым номером команды.
После 22-х туров чемпионата России московский клуб с 28 набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице.
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Футбол , Александр Максименко , Томас Цорн , Аяз Гулиев , Наиль Умяров , Спартак
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