ЦСКА объявил о возвращении Тикнизяна из аренды 

Московский ЦСКА вернул из аренды защитника Наира Тикнизяна, сообщается на официальном сайте команды.
В январе 2020 года футболист перешел в курский "Авангард" до конца мая на правах аренды. Он принял участие в двух матчах Олимп — Футбольной национальной лиги, в которых не отметился результативными действиями.
Розыгрыш Российской премьер лиги (РПЛ) был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о решении возобновить сезон-2019/2020. 23-й тур стартует 19 июня, а завершится первенство 22 июля.