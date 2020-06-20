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Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить ЦСКА в матче РПЛ 

ТАСС и ещё 105 2 часа назад
«Зенит» в Москве разгромил ЦСКА
Фото: ТАСС
Московский ЦСКА проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:4 в домашнем матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), который посвящен медицинским работникам. Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".
Голами отметились Бранислав Иванович (2-я минута), который забил первый мяч "Зенита" в гостевых встречах с ЦСКА с 2015 года (в последний раз "Зенит" забивал армейцам на выезде 12 сентября 2015 года, матч завершился со счетом 2:2), Малком (9, 45) и Себастьян Дриусси (90+4, с пенальти). На 89-й минуте прямую красную карточку получил центральный защитник армейцев Вадим Карпов. Лучшим игроком матча признан Иванович, Малком забил второй и третий голы в составе "Зенита".
Футболисты "Зенита" вышли на предматчевое построение в майках с фотографиями погибших петербургских медицинских сотрудников. На 21-й минуте встреча была приостановлена, все участники матча аплодисментами выразили благодарность врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Фотографии врачей демонстрировались на табло стадиона, на трибунах был размещен баннер с надписью "Спасибо врачам".
"Зенит" победил ЦСКА в гостях впервые с 1 ноября 2014 года. ЦСКА потерпел крупнейшее поражение дома в матче с "Зенитом". Ранее армейцы проигрывали дома с разницей не более двух мячей. Крупнейшую победу над ЦСКА "Зенит" одержал в домашнем матче чемпионата России 2001 года (6:1). "Зенит" не проигрывает в чемпионате 12 матчей подряд, в последний раз петербуржцы на выезде уступили московскому "Локомотиву" 28 сентября 2019 года (0:1).
Благодаря победе петербургский клуб, который набрал 53 очка, упрочил лидерство в чемпионате, увеличив отрыв от ближайших преследователей, "Локомотива" и "Краснодара", до 12 очков. "Локомотив" в воскресенье примет "Оренбург", "Краснодар" — московское "Динамо". Армейцы занимают пятое место с 36 очками. В следующем туре ЦСКА 27 июня сыграет в гостях с московским "Динамо", а "Зенит" днем ранее примет самарские "Крылья Советов".
Сезон-2019/20 РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса после 22 туров из 30. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Ход матча

Матч на "ВЭБ-Арене" стал пятым из восьми в первом после приостановки из-за пандемии коронавируса туре чемпионата России. Болельщики начали стягиваться к стадиону за несколько часов и, чтобы укрыться от дождя, разместились под крышей у входа на VIP-трибуну и магазина с фанатской атрибутикой. В таких условиях о соблюдении социальной дистанции в 1,5-2 метра не могло быть и речи. О мерах предосторожности болельщикам неоднократно напоминали стюарды и представители правоохранительных органов, однако прислушивались к их рекомендациям далеко не все.
Как и на других стадионах, проверка температуры у болельщиков приводила к скоплениям людей у входных групп. Тем любителям футбола, которые пришли на игру без масок и перчаток, ЦСКА выдавал их перед входом на территорию стадиона. Уже после выхода на трибуны большинство болельщиков стали занимать специально отмеченные места, соблюдая тем самым социальную дистанцию.
Начало игры было задержано на несколько минут, хотя игроки ЦСКА были готовы ввести мяч в игру. Перед матчем игрок ЦСКА Марио Фернандес получил приз за лучший гол лиги в марте, забитый в ворота екатеринбургского "Урала". На 21-й минуте встреча была привычно остановлена, игроки обеих команд аплодисментами поблагодарили врачей, благодаря которым возобновление сезона в РПЛ стало возможным.
Два быстро пропущенных мяча добавили страсти активным болельщикам домашней команды, пользуясь тем, что фанатов соперника нет на стадионе, они одну за одной исполняли песни в поддержку любимого клуба. После того, как "Зенит" забил третий матч, с трибун стали разноситься оскорбительные кричалки как в адрес гостей, так и в адрес армейцев.
В отличие от игроков ЦСКА, болельщики армейцев оказались хорошо готовы к возобновлению сезона. Пока футболисты наносили большинство ударов по воротам "Зенита" со средней и дальней дистанции, фанаты делали все возможное, чтобы оказать моральное давление на петербуржцев. Но гости были гораздо лучше готовы к рестарту РПЛ и довольно спокойно довели дело до итоговой победы.
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Комментарии 1
Футбол , Прочее , Марио Фернандес , Вадим Карпов , Себастьян Дриусси , Зенит , ФК "Урал" , Локомотив , ЦСКА , Крылья Советов , Динамо , МВД
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