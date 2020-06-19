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«Ростов» сыграет с «Сочи» молодежным составом 2001-2004 годов рождения 

ИА Regnum 2 часа назад
«Ростов» сыграет с «Сочи» молодежным составом
Фото: РИА Новости
Противостояние донского «Ростова» и «Сочи» начнется по расписанию, клубы нашли способ, как избежать переноса встречи на 19 июля.
Матч 23-его тура между «Сочи» и «Ростова» начнется сегодня, 19 июня в 20:00 по московскому времени на «Олимпийском стадионе Фишт», несмотря на ситуацию с коронавирусом в основном составе «ростовчан». Напомним, что накануне стало известно о шести случаев заражения коронавируса в составе Валерия Карпина. Для избежания технического поражения клуб принял решение выставить состав с игроками 2001−2004 годов рождения.
Розыгрыш Российской Премьер-лиги возобновится матчем «Крылья Советов» — «Ахмат», который начнется в 18:00 по московскому времени на стадионе «Самара-Арена».
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