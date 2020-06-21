«Тамбов» в меньшинстве проиграл «Уфе»

Футболисты "Уфы" обыграли "Тамбов" со счетом 2:1 в домашнем матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе в присутствии 456 зрителей.
На 20-й минуте счет в матче открыл полузащитник "Уфы" Даниил Фомин, реализовавший пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора. На 36-й минуте за разговоры с главным арбитром был удален защитник "Тамбова" Гурам Тетрашвили, несколькими минутами ранее он получил желтую карточку. На 77-й минуте Михаил Костюков сравнял счет, в добавленное ко второму тайму время победу "Уфе" принес точный удар Николая Гиоргобиани, забивший первый гол в РПЛ.
Лучшим игроком матча признан Костюков.
"Уфа" поднялась на восьмое место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 23 турах, уфимская команда прервала трехматчевую серию без побед в чемпионате. "Тамбов" идет 13-м, имея в активе 25 очков после 23 встреч. В следующем туре подопечные Вадима Евсеева 27 июня в гостях встретятся с московским "Спартаком", а "Тамбов" днем позднее на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом".