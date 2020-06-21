«Тамбов» в меньшинстве проиграл «Уфе»

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Футболисты "Уфы" обыграли "Тамбов" со счетом 2:1 в домашнем матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе в присутствии 456 зрителей.

На 20-й минуте счет в матче открыл полузащитник "Уфы" Даниил Фомин , реализовавший пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора. На 36-й минуте за разговоры с главным арбитром был удален защитник "Тамбова" Гурам Тетрашвили , несколькими минутами ранее он получил желтую карточку. На 77-й минуте Михаил Костюков сравнял счет, в добавленное ко второму тайму время победу "Уфе" принес точный удар Николая Гиоргобиани, забивший первый гол в РПЛ.

Лучшим игроком матча признан Костюков.