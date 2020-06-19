17-летний вратарь «Ростова» установил рекорд по сейвам

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Голкипер «Ростова» Денис Попов в матче 23-го тура с «Сочи» (1:10) установил рекорд Российской Премьер-Лиги по количеству совершённых в одной встрече сейвов.

В матче с сочинцами 17-летний вратарь спасал ворота своей команды 15 раз.