В Италии возмутились действиям РФС

Журналист заявил, что неправильно давать клубам возможность самостоятельно договариваться о переносе матчей. Он заметил, что решение об этом должен принимать РФС.

«Если хочется закончить чемпионат, надо сделать, как в ведущих европейских лигах. Не нужно из-за положительного теста у одного или нескольких футболистов отправлять в изоляцию всю команду», — подчеркнул Брага. Он добавил, что в противном случае доиграть турнир не получится.

Ранее представители руководств РФС и Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) высказались о проведении матчей после возобновления сезона, который прерывался из-за пандемии коронавируса. В организациях отметили, что речь о повторной остановке сезона не идет.