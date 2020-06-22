«Неадекватные нападки»: за что Гончаренко обвинили в расизме 

Не успел ЦСКА оправиться от кошмарных выходных, как вдобавок ко всем невзгодам большое интервью дал футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа. Он заподозрил наставника красно-синих Виктора Гончаренко в расизме, объяснив столь серьезное заявление тем, что тренер не ставит в основу его клиента.

«Что делает Гончаренко? Он хочет ставить молодых футболистов, игнорируя других, в частности, Гогуа и Магнуссона, которые по всем показателям гораздо сильнее Васина, Карпова и Дивеева. В этом его огромная ошибка. Более того, мы видим просчеты Гончаренко во многих играх как чемпионата, так и Лиги Европы. Не выйти из группы с «Лудогорцем», «Ференцварошем» и «Эспаньолом» — это стыдно… Потеря денег для ЦСКА.

В связи с последними событиями в мире мне странна позиция Гончаренко по отношению к Гогуа. Мягко выражаясь, она попахивает расизмом. Я бы ничего не говорил, если бы сегодня была случайность. Но неделю назад ЦСКА проиграл «Арсеналу» товарищескую встречу, где пропустил три мяча. Хочу заметить, Гогуа не сыграл ни минуты. О чем это говорит? Это говорит о каких-то детских амбициях. О том, что человек, возможно, без одобрения которого взяли Гогуа, теперь хочет на нем отыграться», — цитировал Селюка Sport24.

Помимо этого, агент призвал белорусского специалиста уйти в отставку, поставив под сомнение уровень 43-летнего тренера (один из ведущих клубов России в настоящий момент идет лишь пятым в турнирной таблице и рискует остаться на следующий сезон без еврокубков).

«Гончаренко, по всей вероятности, лучше работать в небольших клубах типа «Уфы» или вернуться в Белоруссию. В России, судя по всему, у него не получается. Безусловно, человек, который проигрывает «Лудогорцу» 1:5 и «Зениту» дома 0:4 при том, что «Зенит» просто не стал добивать и разрывать, должен сам уйти в отставку. Как бы ни ругали Тедеско, он изменил игру «Спартака» — красно-белые, в отличие от ЦСКА, смотрятся гораздо лучше и грамотнее тактически.

Не хочется обижать Белоруссию, однако многие эксперты во время показа белорусского чемпионата говорили о низком уровне футбола в этой лиге. Это, видимо, уровень Гончаренко. Виктор, пора домой!» — подытожил Селюк.

ЦСКА крайне быстро отреагировал на заявление агента, назвав их «неадекватными нападками».

«Клуб заявляет, что считает абсолютно неприемлемыми комментарии Селюка, а тем более беспочвенные и надуманные обвинения в адрес нашего тренера. Еще более возмутительными его действия являются в свете того, что в ПФК ЦСКА есть футболист, чьи интересы представляет Селюк. Вероятно, именно стремлением надавить на клуб и тренерский штаб вызваны высказывания агента. Однако нам и, полагаем, абсолютному большинству болельщиков не интересно мнение г-на Селюка по футбольным вопросам.

ПФК ЦСКА оставляет за собой право принять предусмотренные законом меры для защиты интересов клуба и тренерского штаба от клеветнических заявлений и деструктивных действий посторонних лиц», — говорится в заявлении красно-синих на официальном сайте клуба.

В ответ на это Селюк сделал акцент на том, что критика никак не относилась к футбольному клубу, а была адресована лишь Виктору Гончаренко. Агент заметил, что у него с ЦСКА хорошие деловые отношения:

«Никакого конфликта я не вижу. И по-прежнему считаю, что Гончаренко должен попрощаться с командой, так как не справился со своей работой. Отношусь к руководству ЦСКА с уважением и желаю «армейцам» оставшиеся семь матчей провести так, чтобы зацепиться за Лигу чемпионов».

Стоит отметить, что за последние дни обвинения в расизме коснулись не только Виктора Михайловича, но болельщиков ЦСКА. Так, ряд СМИ проинформировал, что во время встречи с «Зенитом» фанаты красно-синих допускали расистские выкрики в адрес нападающего сине-бело-голубых Малкома, оформившего в субботнем противостоянии дубль.