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«Неадекватные нападки»: за что Гончаренко обвинили в расизме 

Газета.Ru 3 часа назад
«Неадекватные нападки»: за что Гончаренко обвинили в расизме
Фото: Газета.Ru
Прошедший уикэнд стал одним из самых печальных для ЦСКА за последнее время. Сначала «армейцы» по всем статьям проиграли «Зениту» (0:4), что подтолкнуло главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко подать заявление на увольнение, а затем уже известный агент Дмитрий Селюк раскритиковал наставника московского клуба за неподобающее отношение к защитнику Седрику Гогуа, спровоцировав резонансный конфликт.
Не успел ЦСКА оправиться от кошмарных выходных, как вдобавок ко всем невзгодам большое интервью дал футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа. Он заподозрил наставника красно-синих Виктора Гончаренко в расизме, объяснив столь серьезное заявление тем, что тренер не ставит в основу его клиента.
«Что делает Гончаренко? Он хочет ставить молодых футболистов, игнорируя других, в частности, Гогуа и Магнуссона, которые по всем показателям гораздо сильнее Васина, Карпова и Дивеева. В этом его огромная ошибка. Более того, мы видим просчеты Гончаренко во многих играх как чемпионата, так и Лиги Европы. Не выйти из группы с «Лудогорцем», «Ференцварошем» и «Эспаньолом» — это стыдно… Потеря денег для ЦСКА.
В связи с последними событиями в мире мне странна позиция Гончаренко по отношению к Гогуа. Мягко выражаясь, она попахивает расизмом. Я бы ничего не говорил, если бы сегодня была случайность. Но неделю назад ЦСКА проиграл «Арсеналу» товарищескую встречу, где пропустил три мяча. Хочу заметить, Гогуа не сыграл ни минуты. О чем это говорит? Это говорит о каких-то детских амбициях. О том, что человек, возможно, без одобрения которого взяли Гогуа, теперь хочет на нем отыграться», — цитировал Селюка Sport24.
Помимо этого, агент призвал белорусского специалиста уйти в отставку, поставив под сомнение уровень 43-летнего тренера (один из ведущих клубов России в настоящий момент идет лишь пятым в турнирной таблице и рискует остаться на следующий сезон без еврокубков).
«Гончаренко, по всей вероятности, лучше работать в небольших клубах типа «Уфы» или вернуться в Белоруссию. В России, судя по всему, у него не получается. Безусловно, человек, который проигрывает «Лудогорцу» 1:5 и «Зениту» дома 0:4 при том, что «Зенит» просто не стал добивать и разрывать, должен сам уйти в отставку. Как бы ни ругали Тедеско, он изменил игру «Спартака» — красно-белые, в отличие от ЦСКА, смотрятся гораздо лучше и грамотнее тактически.
Не хочется обижать Белоруссию, однако многие эксперты во время показа белорусского чемпионата говорили о низком уровне футбола в этой лиге. Это, видимо, уровень Гончаренко. Виктор, пора домой!» — подытожил Селюк.
ЦСКА крайне быстро отреагировал на заявление агента, назвав их «неадекватными нападками».
«Клуб заявляет, что считает абсолютно неприемлемыми комментарии Селюка, а тем более беспочвенные и надуманные обвинения в адрес нашего тренера. Еще более возмутительными его действия являются в свете того, что в ПФК ЦСКА есть футболист, чьи интересы представляет Селюк. Вероятно, именно стремлением надавить на клуб и тренерский штаб вызваны высказывания агента. Однако нам и, полагаем, абсолютному большинству болельщиков не интересно мнение г-на Селюка по футбольным вопросам.
ПФК ЦСКА оставляет за собой право принять предусмотренные законом меры для защиты интересов клуба и тренерского штаба от клеветнических заявлений и деструктивных действий посторонних лиц», — говорится в заявлении красно-синих на официальном сайте клуба.
В ответ на это Селюк сделал акцент на том, что критика никак не относилась к футбольному клубу, а была адресована лишь Виктору Гончаренко. Агент заметил, что у него с ЦСКА хорошие деловые отношения:
«Никакого конфликта я не вижу. И по-прежнему считаю, что Гончаренко должен попрощаться с командой, так как не справился со своей работой. Отношусь к руководству ЦСКА с уважением и желаю «армейцам» оставшиеся семь матчей провести так, чтобы зацепиться за Лигу чемпионов».
Стоит отметить, что за последние дни обвинения в расизме коснулись не только Виктора Михайловича, но болельщиков ЦСКА. Так, ряд СМИ проинформировал, что во время встречи с «Зенитом» фанаты красно-синих допускали расистские выкрики в адрес нападающего сине-бело-голубых Малкома, оформившего в субботнем противостоянии дубль.
Как сообщает РИА «Новости», Российский футбольный союз (РФС) собирается проанализировать материалы с матча, полученные от системы мониторинга, и, если будет установлен дискриминационный характер выкриков в адрес футболиста гостей, дело передадут на изучение в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС.
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Генсек РФС: коронавирус не является форс-мажорной ситуацией Генсек РФС: коронавирус не является форс-мажорной ситуацией ЦСКА ответил Селюку, обвинившему Гончаренко в расизме ЦСКА ответил Селюку, обвинившему Гончаренко в расизме СМИ сообщили о желании Гончаренко уволиться из ЦСКА СМИ сообщили о желании Гончаренко уволиться из ЦСКА
Комментарии 2
Футбол , Статьи , Виктор Гончаренко , Седрик Гогуа , Дмитрий Селюк , Спартак , Зенит , РФС , ЦСКА
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