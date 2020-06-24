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Озвучены точные суммы доходов футболиста Тарасова 

News.ru и ещё 23 10 часов назад
Стали известны доходы Тарасова
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look
Во время судебного процесса по алиментам футболиста Дмитрия Тарасова, которые он должен платить бывшей жене Оксане и дочери Ангелине, были озвучены точные суммы, которые спортсмен заработал в 2018 и 2019 годах.
Согласно бумагам, которые футболист предоставил суду, за весь 2018 год ему удалось заработать 159 миллионов рублей, а с января по сентябрь 2019-го — около 60,5 миллионов. В эти суммы входят также деньги, полученные за рекламу и иные поступления, передаёт StarHit.
Адвокат бывшей жены спортсмена, Сергей Жорин, отметил, что доходы Тарасова в будущем спрогнозировать невозможно.
Речь ведь не только о футбольном контракте, а вообще обо всех денежных источниках. Конечно, можно предположить, что Дмитрий постарается «оптимизировать» свои доходы, чтобы сократить размер выплат ребёнку, однако делать это на протяжении семи лет, до совершеннолетия дочери, будет крайне затруднительно. Поэтому, Тарасов явно будет делать все возможное, чтобы оспорить решение суда. Вообще, глупо спорить, кто выиграл, главное — нас итог полностью устраивает, — заявил Жорин.
Так он прокомментировал слова представителей футболиста, которые считают, что по решению суда Тарасов заплатит бывшей жене и дочери меньше — так как, по их подсчётам, до совершеннолетия дочери Дмитрию оставалось выплатить 35 миллионов рублей, а теперь осталось отдать 13 миллионов.
Чтобы решение суда стало выгодно для Тарасова, который до него платил фиксированные 385 тысяч, он должен получать не более 1,3 миллиона в месяц. Но такого за его практику пока не случалось. Да и вряд ли он может себе это позволить, потому что надо содержать других детей, дом и прочее, — резюмировал адвокат.
Как писал NEWS.ru ранее, Черёмушкинский суд Москвы увеличил размер алиментов на содержание ребёнка, которые экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов должен платить бывшей супруге Оксане. По словам адвоката девушки Сергея Жорина, встречный иск был удовлетворён частично. Футболист обязан платить 1/4 от всех его видов доходов, плюс 104 тысячи рублей дополнительно. Так, если Тарасов зарабатывает 10 млн рублей в месяц, то он должен отдавать на содержание ребёнка 2,5 млн рублей, плюс более 100 тысяч рублей.
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Комментарии 1
Футбол , Дмитрий Тарасов , Сергей Жорин , Локомотив , StarHit
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