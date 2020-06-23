Газзаев назвал условие работы с ЦСКА

По информации Metaratings.ru, Газзаев глубоко переживает неудачи ЦСКА и занять пост главного тренера, чтобы исправить ситуацию. Однако Газзаев полагает, что нынешний состав не способен решать серьезные задачи, поэтому выдвигает условие — если он придет в клуб, то ЦСКА должен серьезно усилиться.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2008 годы.