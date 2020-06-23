Агент оценил возможность отъезда Дзюбы в Европу

Дзюба в сезоне-2019/20 в 28 матчах за "Зенит" забил 15 голов. Ранее СМИ сообщали, что он может продолжить карьеру в Англии или Италии. Контракт футболиста с "сине-бело-голубыми" истекает летом нынешнего года.

"Дзюба останется в "Зените". Думаю, ему комфортно в Петербурге, где дают хорошие финансы. Лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе. Если бы он рвался в Англию, то уже уехал бы", — сказал Сафонов РИА Новости по телефону.

Агент считает, что другой игрок "Зенита" Далер Кузяев , у которого также заканчивается контракт этим летом, смог бы заиграть в одном из ведущих европейских чемпионатов.