Вагнер Лав вместо ЦСКА отправился в Казахстан 

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Нападающий Вагнер Лав продолжит карьеру в казахстанском «Кайрате». Об этом бразильский футболист сообщил в своем Instagram.

Бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался новому клубу бесплатно. Длительность и финансовые условия личного контракта 36-летнего игрока с командой из Алматы не разглашаются.

В начале июня форвард расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». В СМИ появилась информация о возвращении бразильца в московский ЦСКА , но переход не состоялся.