Шатов покидает «Зенит»

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Согласно информации источника, 29-летний футболист продолжит карьеру в казанском «Рубине». Стороны якобы уже согласовали предварительный контракт, детали которого пока не разглашаются.

Действующее трудовое соглашение Шатова с «сине-бело-голубыми» рассчитано до конца текущего месяца. После окончания срока договора хавбек получит статус свободного агента.

Шатов играл за «Зенит» с лета 2013-го года. В нынешнем сезоне РПЛ хавбек провел восемь матчей, отметившись двумя голами и двумя ассистами.