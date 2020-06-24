Шатов покидает «Зенит»

Полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов определился с новым местом работы, об этом рапортует издание Sport24.
Согласно информации источника, 29-летний футболист продолжит карьеру в казанском «Рубине». Стороны якобы уже согласовали предварительный контракт, детали которого пока не разглашаются.
Действующее трудовое соглашение Шатова с «сине-бело-голубыми» рассчитано до конца текущего месяца. После окончания срока договора хавбек получит статус свободного агента.
Шатов играл за «Зенит» с лета 2013-го года. В нынешнем сезоне РПЛ хавбек провел восемь матчей, отметившись двумя голами и двумя ассистами.