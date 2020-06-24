Кокорин напутствовал Ефремова на случай попадания в тюрьму 

Игрок пожелал артисту терпения и понадеялся на то, что он все-таки не окажется за решеткой. Кокорин также отметил, что в случае противоположного исхода отношение других осужденных к Ефремову изначально не будет негативным.

«Если он человек хороший, к нему там хорошо отнесутся. А ошибки у всех бывают, правильно?», — добавил футболист.

Игрок отметил, что для условно-досрочного освобождения Ефремову будет нужно соблюдать порядок и работать. Такая позиция также поможет актеру расположить к себе других осужденных.

Вечером 8 июня Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров , скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Возбуждено уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.