Слуцкий назвал сильные стороны «Локомотива» 

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о сильных сторонах московского «Локомотива» перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами.

«Я был на матче «Локомотив» — «Оренбург». Что я могу сказать?.. «Локомотив» — одна из самых укомплектованных команд РПЛ. На мой взгляд, футболисты уровня Крыховяка и Жоау Мариу являются украшением нашей лиги. Таких футболистов сейчас не очень много, они реально делают большую разницу», — сказал Слуцкий на официальном YouTube-канале «Рубина».

Он отметил, что из-за дисквалификации будет отсутствовать Рифат Жемалетдинов , но не считает это проблемой для железнодорожников.

«Нам предстоит тяжелая игра с одним из лидеров чемпионата, причем лидером и по составу, и по качеству игры, и по стабильности результатов», — подчеркнул Слуцкий.

Встреча между «Рубином» и «Локомотивом» должна состояться 27 июня на «Ак Барс Арене» в Казани.

Ранее сообщалось, что футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба.