«Ростов» основным составом обыграл «Арсенал»

"Ростов" на своем поле обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов-Арена".

Юрий Лодыгин. На 67-й минуте на замену вышел игрок "Ростова" Хорен Байрамян , ранее в субботу пресс-служба РПЛ сообщила, что игрок прошел карантин после положительного результата теста на коронавирус, сданного 12 июня. В составе "Арсенала" первый матч провел бывший голкипер петербургского "Зенита"

В прошлом туре "Ростов", основная и молодежная команды которого ушли на карантин в связи со случаями заражения коронавирусом, не смог договориться с "Сочи" о переносе игры и был вынужден выставить команду, составленную из игроков академии. Встреча завершилась поражением со счетом 1:10.

"Ростов" поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко. "Арсенал" потерпел четвертое поражение в лиге кряду, клуб располагается на девятой строчке, имея в активе 28 очков. В следующем туре "Ростов" 1 июля примет "Краснодар", тульская команда в этот же день дома сыграет с грозненским "Ахматом".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.