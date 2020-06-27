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«Ростов» основным составом обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России 

ТАСС и ещё 13 5 часов назад
«Ростов» основным составом обыграл «Арсенал»
Фото: ТАСС
"Ростов" на своем поле обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов-Арена".
У "Ростова" мячи забили Павел Мамаев (1-я минута) и Алексей Ионов (17), в составе "Арсенала" отличился Евгений Луценко (58). Лучшим игроком встречи признан полузащитник "Арсенала" Даниил Лесовой. В добавленное ко второму тайму время за вторую желтую карточку был удален форвард "Ростова" Данила Прошляков, появившийся на поле на 52-й минуте встречи.
На 67-й минуте на замену вышел игрок "Ростова" Хорен Байрамян, ранее в субботу пресс-служба РПЛ сообщила, что игрок прошел карантин после положительного результата теста на коронавирус, сданного 12 июня. В составе "Арсенала" первый матч провел бывший голкипер петербургского "Зенита" Юрий Лодыгин.
В прошлом туре "Ростов", основная и молодежная команды которого ушли на карантин в связи со случаями заражения коронавирусом, не смог договориться с "Сочи" о переносе игры и был вынужден выставить команду, составленную из игроков академии. Встреча завершилась поражением со счетом 1:10.
"Ростов" поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко. "Арсенал" потерпел четвертое поражение в лиге кряду, клуб располагается на девятой строчке, имея в активе 28 очков. В следующем туре "Ростов" 1 июля примет "Краснодар", тульская команда в этот же день дома сыграет с грозненским "Ахматом".
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
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Комментарии
Футбол , РПЛ , Павел Мамаев , Даниил Лесовой , Юрий Лодыгин , Евгений Луценко , Данила Прошляков , Хорен Байрамян , Алексей Ионов , Зенит
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