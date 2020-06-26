Матч чемпионата России отменили из-за коронавируса 

Футбольный клуб «Оренбург» не сможет провести запланированную на 27 июня игру с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса в команде. В связи с этим было решено отменить этот матч Российской премьер-лиги, сообщает телеканал «360».

Как уточнил глава РПЛ Сергей Прядкин , «Оренбург» оказался не в состоянии организовать встречу, «поскольку команда по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится в изоляции».

«Также принято решение не выставлять на игру молодежный состав. Наша молодежная команда не тренировалась и не сможет оказать должного сопротивления гостям», — говорится на сайте «Оренбург».

Футбольный клуб принес извинения болельщикам и сообщил, что команда продолжит подготовку для следующих матчей.

В четверг в команде у шести игроков и двух сотрудников выявили коронавирус. В соответствии с регламентом «Оренбург» отправился на двухнедельный карантин.

Ранее общее собрание Российской премьер-лиги одобрило изменения в регламенте о возобновлении, Дисциплинарном регламенте и регламенте чемпионата. В частности, было решено во время доигровки сезона отказаться от требований к минимальной заявке на матч и пункта об исключении команды за повторную неявку.