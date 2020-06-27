Назван лучший игрок чемпионата Германии

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Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский признан лучшим игроком чемпионата Германии по футболу. Форвард забил 33 мяча и отдал четыре результативные передачи в 30-ти матчах Бундеслиги, а также уверенно возглавляет зачет "Золотой бутсы".

Ранее "Бавария" досрочно выиграла титул чемпиона страны в восьмой раз подряд, победив в гостях бременский "Вердер" со счетом 1:0 благодаря голу Роберта.

Второе место в списке лучших игроков сезона занял английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо (17 голов + 16 передач), третьим стал нападающий леверкузенского "Байера" Кай Хаверц (12 + 6).

Левандовски перешел в "Баварию" летом 2014 года из дортмундской "Боруссии" на правах свободного агента, контракт игрока с мюнхенцами действует до лета 2023 года.

Сегодня состоится заключительный тур чемпионата Германии. "Бавария" на выезде встретится с "Вольфсбургом", поэтому у Левандовски будет шанс улучшить личную статистику.