Слуцкий ввел в «Рубине» пиджаки с эмблемой клуба 

У Слуцкого и его помощников теперь есть костюмы с эмблемой «Рубина» от компании INDEVER.

Из всех тренеров «Рубина» только Курбан Бердыев и только в Лиге чемпионов выводил команду в пиджаке с логотипом клуба. Слуцкий вернул эту традицию.