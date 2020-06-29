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Слуцкий ввел в «Рубине» пиджаки с эмблемой клуба
Sports.ru
и
ещё 13
3 часа назад
Фото: «Бизнес Online»
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У Слуцкого и его помощников теперь есть костюмы с эмблемой «Рубина» от компании INDEVER.
Из всех тренеров «Рубина» только
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и только в Лиге чемпионов выводил команду в пиджаке с логотипом клуба. Слуцкий вернул эту традицию.
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