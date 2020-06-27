Умер экс-тренер сборной Сербии и Черногории Петкович

Бывший главный тренер сборной Сербии и Черногории по футболу Илия Петкович умер в возрасте 74 лет, сообщается на сайте Футбольного союза Сербии.

Петкович в качестве игрока выступал за белградский ОФК и французский "Труа". За сборную Югославии он провел 43 матча и забил шесть мячей. В составе национальной команды Петкович стал серебряным призером чемпионата Европы-1968.

С 2000 по 2001 год Петкович возглавлял сборную Югославии, а с 2003 по 2006 год — сборную Сербии и Черногории. Также он работал тренером на клубном уровне в Японии, Швейцарии, Китае, Южной Корее и других странах.