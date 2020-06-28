Гол Смолова привел к конфликту в «Барселоне» 

Ведущее спортивное издание Испании Marca сообщило о конфликте между игроками и тренерским штабом «Барселоны» после ничьей 2:2 с «Сельтой» в 32 туре чемпионата Испании.

Из-за ничьей в Виго каталонцы рискуют отдать лидерство «Реалу» и не отвоевать первое место до конца сезона. После игры футболисты в раздевалке высказали Кике Сетьену свое недовольство его тактическими решениями и методами работы. Кроме того, команда недовольна заменами, которые совершил тренерский штаб Сетьена по ходу матча в Виго. После выхода Антуана Гризманна вместо Луиса Суареса и Артура вместо Рикардо Пуча счет 2:1 изменился на 2:2.

«Барселона» дважды вела в счете по ходу матча в Виго, но «Сельте» дважды удалось отыграться. На 50 минуте отличился Федор Смолов , а на 90-й — капитан галисийцев Яго Аспас

Футболисты «Барселоны» убеждены, что если Сетьен не изменит принципов своей работы, то команда в этом году не выиграет ни одного титула. Каталонский клуб уже вылетел из Кубка Испании, а в Лиге чемпионов сине-гранатовым предстоит ответный матч 1/8 финала с «Наполи». Первая встреча в Неаполе завершилась вничью 1:1.