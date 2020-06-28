Футболист рухнул в авто со скалы

Полузащитник "Крузейро" Энрике попал в ДТП, сообщает Globo Esporte.

По информации издания, машина игрока упала со скалы с 200-метровой высоты. Для спасения пострадавшего было задействовано четыре пожарные машины. Отмечается, что футболист находился в шоковом состоянии и не смог объяснить причины ДТП.

Менеджер футболиста отметил, что Энрике удалось отделаться ссадинами, однако он был госпитализирован и в настоящее время находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что вратарь "Пари Сен-Жермен" Марцин Булка попал в ДТП и разбил Lamborghini.