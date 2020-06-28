Футболист рухнул в автомобиле со скалы 

Полузащитник бразильского «Крузейро» Энрике выжил после чудовищной аварии. За рулем Land Rover он сорвался в пропасть с 200-метровой высоты. Об этом сообщает Globo Esporte

ДТП произошло в окрестностях национального парка Рола Моча. Автомашина несколько раз перевернулась на горной дороге и упала в бездну. Спасатели вытаскивали Land Rover целую ночь. В операции участвовали четыре пожарные машины и 16 спасателей.

Игрока доставили в частную больницу в Белу-Оризонти. Врачи не нашли у него серьезных травм, только незначительные ссадины.

Менеджер игрока, Леандро Лима, подтвердил, что спортсмен находится в сознании, у него нет переломов. Пока игрок пребывает в больнице.

В полиции говорят, что спасенный игрок был «дезориентирован и растерян», поэтому пока информации о причинах аварии нет.

В прошлом сезоне Энрике провел за «Крузейро» 33 матча в рамках бразильской Серии A.

Он не блистал успехами — в комментариях фанаты пишут, что спортсмен мог попытаться свести счеты с жизнью из-за обрушившейся на него критики и «бомбардировки негативными сообщениями».

«Я думаю, он пытался покончить с собой. Давайте любить нашего ближнего больше, давайте перестанем критиковать его беспрестанно. Все мы жили б намного лучше, если бы давали друг другу силы вместо критики», — написал один из комментаторов.