«Милан» обыграл «Рому» в Серии А 

"Милан" уверенно обыграл "Рому" в матче 28-го тура чемпионата Италии.

Форвард Анте Ребич забил один из голов миланцев. Отметим, что футболист в этом сезоне забил почти половину голов "Милана" в Серии А.

"Милан" — "Рома" — 2:0 (0:0)

"Рома": Миранте, Смоллинг, Спинаццола, Дзаппакоста, Манчини, Мхитарян (Перотти, 69), Кристанте (Пасторе, 81), Верету, Пеллегрини (Диавара, 81), Джеко (Калинич, 70), Клайверт (Перес, 58).