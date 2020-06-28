«Милан» обыграл «Рому» в Серии А 

"Милан" уверенно обыграл "Рому" в матче 28-го тура чемпионата Италии.
Форвард Анте Ребич забил один из голов миланцев. Отметим, что футболист в этом сезоне забил почти половину голов "Милана" в Серии А.
"Милан" — "Рома" — 2:0 (0:0)
Голы: Ребич, 76 — 1:0, Хакан Чалханоглу, 89 (с пенальти) — 2:0.
"Милан": Дж. Доннарумма, Кьер, Романьоли, Конти, Эрнандез, Бонавентура (Лукас Пакета, 54), Беннасер, Кессье, Ребич (Леан, 78), Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 54).
"Рома": Миранте, Смоллинг, Спинаццола, Дзаппакоста, Манчини, Мхитарян (Перотти, 69), Кристанте (Пасторе, 81), Верету, Пеллегрини (Диавара, 81), Джеко (Калинич, 70), Клайверт (Перес, 58).