Тренер «Сельты» рассказал о будущем Смолова в клубе 

"Мы знаем, что до конца сезона у нас он будет точно, а затем посмотрим. Если клуб решит, что он должен остаться, или сам Смолов захочет остаться, это будет оценено всеми, и тогда я предполагаю, будут переговоры", — цитирует Гарсию El Desmarque.

Специалист отметил, что в клубе не хотят говорить о следующем сезоне, так как команда ведет борьбу за выживание в Примере.

Смолов перешел в "Сельту" из московского "Локомотива" на правах аренды. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он принял участие в 11 матчах, в которых забил два мяча.

Ранее наставник "Сельты" оценил игру Смолова.