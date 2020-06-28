Черчесов озвучил требование к Смолову 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ» озвучил своё требование к нападающему Фёдору Смолову.
После перехода из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды Смолов забил в чемпионате Испании два гола — в ворота «Реала» и «Барселоны».
«Мы поддерживаем любое решение игрока. В ситуации Смолова есть два клуба и он. Моя просьба к Смолову, которая является и требованием — понять, что он хочет. Судя по тому, как он себя чувствует, Фёдор хочет остаться в «Сельте», — сказал Черчесов.
Субботний матч между «Сельтой» и «Барселоной» завершился вничью со счётом 2:2.