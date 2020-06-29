Хави готовится возглавить «Барселону»

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Рулевой катарского "Аль-Садда" Хави Эрнандес сообщил, что он надеется возглавить "Барселону".

Напомним, что испанец является легендой каталонского клуба: он выступал сине-гранатовых с 1998 по 2015 год.

"Самая большая мечта — стать главным тренером "Барсы". Хочется вернуться в клуб и добиться успеха. Мне, безусловно, хочется иметь все условия, чтобы начать проект с нуля. Я и мой тренерский штаб уже готовимся к такому повороту. Я говорил это много раз, но хотел бы иметь возможность принимать футбольные решения в "Барселоне".

Да, в январе "Барса" обращалась ко мне, вот только в тот момент ни обстоятельства, ни время абсолютно не подходили мне. Верю, что они позовут меня еще раз", — цитирует чемпиона мира — 2010 Sport.es.