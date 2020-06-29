Футболисты «Барселоны» поругались с главным тренером

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Футболисты «Барселоны» высказали претензии главному тренеру Энрике Сетьену после матча с «Сельтой». Об этом 28 июня сообщает Marca.

По информации издания, в раздевалке команды произошёл конфликт, в ходе которого игроки упрекнули тренера в некоторых тактических решениях.

Отмечается, что футболисты также выразили несогласие с методами работы тренера. По их мнению, команда не добьётся успеха, если ничего не поменять.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой» в матче 32-го тура чемпионата Испании со счётом 2:2.