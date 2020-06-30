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Английского футболиста ударили ножом во время ограбления 

Lenta.ru и ещё 8 2 часа назад
Футболиста ударили ножом во время ограбления
Фото: : Laurence Griffiths / Getty Images
Защитник английского футбольного клуба «Дерби Каунти» Андре Уисдом стал жертвой ограбления. Об этом сообщает BBC Sport.
Злоумышленники напали на игрока в Ливерпуле. Англичанин получил удар ножом и сейчас находится в больнице. По словам представителей «Дерби Каунти», 27-летний защитник идет на поправку. Полиция проводит расследование инцидента. О том, что стало добычей грабителей, не сообщается.
«Дерби Каунти» выступает в чемпионшипе — втором по силе английской дивизионе. После 39 туров команда занимает восьмое место в турнирной таблице. Уисдом в нынешнем сезоне провел 20 матчей, в которых забил один мяч.
В мае сразу два футболиста Английской премьер-лиги (АПЛ) стали жертвой преступников. 31 мая неизвестные обокрали дом полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза, причинив футболисту ущерб на полмиллиона фунтов стерлингов. За две недели до этого грабители ворвались в дом хавбека «Тоттенхэма» Деле Алли. Футболисту нанесли несколько ударов, были украдены часы и драгоценности.
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