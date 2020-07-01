«Ювентус» победил «Дженоа» в матче Серии А 

Туринский «Ювентус» одержал победу над генуэзской «Дженоа» в матче 29-го тура итальянской Серии А.
Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Победу «Ювентусу» принесли голы Пауло Дибалы, Криштиану Роналду и Дугласа Косты.
«Дженоа» ответила голом Андреа Пинамонти.
«Ювентус» по итогам 29 туров возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 72 очка, и опережает идущий вторым «Лацио» на четыре очка. «Дженоа» с 26 очками — 16-я.
Ранее сообщалось, что «Лацио» обыграл «Торино» в Серии А.