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«Ювентус» победил «Дженоа» в матче Серии А 

RT на русском и ещё 4 48 минут назад
«Ювентус» победил «Дженоа» в матче Серии А
Фото: Reuters
Туринский «Ювентус» одержал победу над генуэзской «Дженоа» в матче 29-го тура итальянской Серии А.
Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Победу «Ювентусу» принесли голы Пауло Дибалы, Криштиану Роналду и Дугласа Косты.
«Дженоа» ответила голом Андреа Пинамонти.
«Ювентус» по итогам 29 туров возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 72 очка, и опережает идущий вторым «Лацио» на четыре очка. «Дженоа» с 26 очками — 16-я.
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