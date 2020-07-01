Матч РПЛ отменили из-за коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение матча 25-го тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и екатеринбургским "Уралом" , игра в среду не состоится, сообщает оперативный штаб Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало "Оренбургу" проведение домашнего матча 25-го тура РПЛ против "Урала". Участие команды в остальных матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований", — говорится в сообщении оперштаба.

"На данный момент у десяти представителей "Оренбурга" подтверждено заболевание (коронавирусом). За ними установлено динамическое наблюдение. Команда продолжает следовать всем предписаниям Роспотребнадзора, находится на карантине и продолжает регулярное тестирование, — добавил в РПЛ. — Оперштаб РПЛ внимательно следил за развитием ситуации и находился в постоянном контакте с футбольными клубами. "Оренбург" сообщил лиге, что в связи с новым предписанием он не может организовать матч. После этого оперштаб РПЛ незамедлительно проинформировал "Урал", что игра не состоится".

В пятницу "Оренбургу" было присуждено техническое поражение в матче 24-го тура чемпионата России против "Краснодара" в связи с необеспечением принимающей стороной условий проведения встречи, повлекшее за собой ее срыв. 25 июня стало известно, что у шести игроков и двух сотрудников "Оренбурга" диагностирован коронавирус. Российская премьер-лига (РПЛ) 26 июня объявила, что матч, который должен был пройти в Оренбурге 27 июня, не состоится.