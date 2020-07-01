Семак: «Зенит» все время балансирует на грани» 

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал непростую выездную победу над «Тамбовом» (2:1) в матче 25-го тура РПЛ. «Зенит» вел со счетом 1:0 с 43-й минуты встречи, но пропустил на 88-й минуте с пенальти. Победу сине-бело-голубым принес точный удар Эмилиано Ригони в компенсированное время.

«На нас давит ответственность. Микроскопические ошибки приводят к пропущенным мячам. Мы все время балансируем на грани. 1:0 — не тот счет, который может давать гарантию. Любой рикошет или полумомент может привести к голу. Рад, что вырвали победу, но нужно больше забивать и спокойно заканчивать. Боязнь ошибиться приводит к таким моментам.

Гол Азмуна? Помог команде сделать шаг вперед. Для него сегодня это было важно. И для него лично, и для всей команды. Вышел и сыграл хорошо. Я рад за него, как и за всю команду. Хотелось бы более спокойных матчей, но легко никогда не бывает», — сказал Семак в эфире ютуб-канала РПЛ.