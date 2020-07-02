«Спасибо, что бились до конца»

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Команды провели поединок 1 июля, встреча завершилась со счетом 1:1. Гол "Сочи" оформил Кокорин на уже в компенсированное ко второму тайму время.

"Спасибо команде, что бились до конца", — написал форвард в Instagram.

Кокорин выступает в "Сочи" в аренде, права на него принадлежат петербургскому "Зениту"

Ранее сообщалось, что вопрос об участии Кокорина в матче с "Зенитом" остается открытым.