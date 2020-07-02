Игрока «Тоттенхэма» накажут переводом в «Монако»

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Защитник лондонского "Тоттенхэма" Серж Орье может стать игроком "Монако", сообщает Sky Sports.

По информации источника, лондонский клуб может решить продать игрока основного состава из-за его неудовлетворительного поведения. Во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, Орье трижды нарушил правила изоляции, и это было зафиксировано клубом.

В сезоне-2019/20 Орье провел за "Тоттенхэм" 35 матчей, на его счету два забитых мяча и восемь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Гетце может продолжить карьеру в "Монако".