Опубликован календарь Лиги чемпионов сезона-2020/2021 

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание матчей Лиги чемпионов в следующем сезоне. полный календарь доступен на официальном сайте организации.

Предварительный квалификационный раунд пройдет 8-11 августа, а заключительный этап отбора запланирован на 22-30 сентября. Матчи группового этапа пройдут с 20 октября по 9 декабря.

Розыгрыш плей-офф Лиги чемпионов стартует 16 февраля. Матчи 1/4 финала турнира состоятся 6 и 14 апреля, а полуфинальные встречи — 27 апреля и 5 мая. Финал пройдет в Стамбуле 29 мая.

Ранее УЕФА отреагировал на вспышку коронавируса в Португалии.