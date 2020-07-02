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Коридор для чемпиона: «Сити» с почестями примет «Ливерпуль» 

Газета.Ru 6 часов назад
Коридор для чемпиона: «Сити» примет «Ливерпуль»
Фото: Газета.Ru
«Ливерпуль» проведет первый матч в статусе чемпиона Англии. Соперник мерсисайдцев — «Манчестер Сити», который в позапрошлом туре уступил «Челси» и тем самым помог «красным» досрочно оформить титул. «Газета.Ru» анонсирует предстоящую встречу.
В чемпионстве «Ливерпуля» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиге (АПЛ) не оставляло сомнений последние месяцы. Наконец, это случилось в прошлом туре: ближайший преследователь «красных» в турнирной таблице — «Манчестер Сити» — неожиданно проиграл «Челси» и позволил мерсисайдцами досрочно взять титул, лишив себя возможности догнать лидера до конца чемпионата.
В сезоне-2019/20 «Сити» и «Ливерпуль» встречались между собой дважды: почти год назад «красные» уступили манкунианцам Суперкубок Англии, а затем взяли реванш в первой части чемпионата со счетом 3:1.
«Я видел игру «Сити»уже несколько раз. Это выглядело так, как всегда выглядит «Сити»: мощное доминирование, использование всей ширины поля, сочетание лонгболов и коротких пасов… Это футбол, и это то, что мы хотим видеть и в своей команде тоже. Вы не устоите против «Сити», если не играете интенсивно. Я думаю, что так же сложно устоять против нас. Так что уже ясно, какая это будет игра. Нет, это не будет матч в котором две команды не активны и просто ждут финального свистка. Это будет настоящая футбольная игра, на 100%», — пообещал на пресс-конференции главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Ожидать, что скаузеры выпустят на игру с принципиальным соперником неосновной состав, не приходится. Несмотря на уже достигнутые цели, локальные задачи у команд все еще остаются: форварды скаузеров Мохамед Салах и Садио Мане продолжают бороться за приз лучшему бомбардиру сезона с Джейми Варди, который пока лидирует с 19 голами. У Салаха — 17 забитых мячей, Мане отметился 15-ю. Компанию им вполне мог составить и нападающий «Сити» Серхио Агуэро, но аргентинец получил травму и пропустит встречу. Собственно, как и дисквалифицированный полузащитник Фернандиньо.
У «Ливерпуля» серьезных проблем с составом быть не должно. По-прежнему в лазарете находятся Джердан Шакири и Джеймс Милнер, а также под угрозой находится выход на поле Жоэля Матипа, но их потеря вряд ли может стать фатальной для «красных».
Единственная проблема (если она и есть) чемпиона — в возможном настрое. Когда у команды тренер Клопп, то трудно представить, что футболисты выйдут на поле без мотивации. Но в последний раз «Ливерпуль» играл матч неделю назад еще не в статусе чемпиона, а затем последовало бурное празднование титула. Тем не менее наставник «красных» утверждает, что сейчас не время праздновать. Нельзя забывать, что мерсисайдцы стали самым ранним чемпионом в истории, оформив долгожданный титул за семь туров до конца сезона. И расслабляться, когда остается сыграть еще семь матчей, действительно не по-чемпионски.
Что же касается «Сити», то «горожане» сохраняют шансы лишиться второго места, отставая от «Лестер Сити» на восемь очков, но все-таки для этого нужно будет умудриться в каждом из оставшихся матчей играть так, как против «Челси». К тому же, надо помнить, что у манкунианцев еще не завершен сезон в Лиге чемпионов: то есть когда «Ливерпуль» отправится в отпуск и отпразднует с размахом, «Сити» предстоит играть в главном еврокубковом турнире. Оставаться в форме как можно дольше — это приоритет «горожан» на оставшиеся игры в АПЛ.
Однако символично, что чемпион впервые вступит на поле на глазах у бывших обладателей титула. «Сити» не сумел защитить трофей в этом сезоне, и будет вынужден чествовать «Ливерпуль» на «Этихаде». Речь идет о чемпионском коридоре — традиции, согласно которой команды выстраиваются в коридор и аплодируют, когда через него проходит чемпион. Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола пообещал, что обяжет своих игроков соблюдать традиции.
«Конечно, мы организуем чемпионский коридор. Мы всегда принимаем «Ливерпуль» с неимоверным радушием, им грех жаловаться. И, конечно, мы собираемся это устроить, потому что они заслужили», — сказал Гвардиола.
Хотя и Клопп настаивает, что для его команды это не так важно…
«Я не уверен, было ли у меня такое когда-нибудь в карьере. Кажется, такое случалось очень давно в Германии. Не знаю, является ли это там традицией. Это красивый жест — 100%. Мне это не нужно, если честно. Мы отправляемся туда, чтобы сыграть в футбол и победить в матче.
Мы не празднуем события недельной давности», — ответил немецкий специалист.
Как бы то ни было, даже статистика говорит, что «Сити» и «Ливерпуль» не могут не устроить что-то интересное. В семи из десяти последних очных матчах неизменно происходило так, что обязательно забивали обе команды. За три крайние игры, например, было забито аж 14 мячей. Ко всему прочему, результат никак не повлияет на распределение мест в турнирной таблице, потому жаться к воротам и осторожничать команды точно не будут.
Матч начнется в 22.15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Комментарии
Футбол , Премьер-лига , Статьи , Джеймс Милнер , Юрген Клопп , Мохамед Салах , Садио Мане , Джейми Варди , Газета.Ru
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