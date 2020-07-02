Президент «Барселоны» готов расстаться с Гризманном 

Президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу недоволен игрой французского нападающего 29-летнего Антуана Гризманна

Главу клуба не устраивает результативность игрока и проблема с адаптацией француза в команде, пишет AS. Сообщается, что Бартомеу готов рассмотреть вариант с продажей Гризманна.

Гризманн перешёл из испанского «Атлетико» к каталонцам год назад. В нынешнем сезоне француз сыграл в 43 матчах во всех турнирах и забил 14 голов, сделал 4 голевые передачи.