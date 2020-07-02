17-летний игрок «Спортинга» побил рекорд Роналду 

Нападающий Криштиану Роналду больше не является самым молодым футболистом, дебютировавшим за «Спортинг». Накануне его рекорд побил юный вингер Жоэлсон Фернандеш, сообщается на transfermarkt.

Роналду провел первый матч на взрослом уровне за «Спортинг», когда ему было 17 лет, 6 месяцев и 9 дней. Фернандеш в компенсированное время матча против «Жил Висенте» вышел на поле в возрасте 17 лет, 4 месяцев и 3 дней.

Роналду выступал за лиссабонский клуб в период с 2002 по 2003 год. Форвард успел провести в бело-зеленой футболке 31 матч, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.