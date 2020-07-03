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«Получил 70 миллионов рублей»: стали известны доходы Тарасова, «зажавшего» алименты первому ребенку 

Teleprogramma.pro и ещё 2 2 часа назад
70 млн: раскрыты доходы «зажавшего» алименты Тарасова
Фото: globallookpress.com
Накануне супруга Андрея Тарасова — Анастасия Костенко — взорвалась в Instagram и назвала цирком судебные тяжбы по поводу алиментов, которые длятся уже год между футболистом и его первой женой. Она упрекнула адвоката в том, что тот дает непроверенную информацию, называя доход Тарасова, и уверяет, что их бюджет значительно скромнее.
Между тем Сергей Жорин недоуменно заметил, все сведения о заработке Тарасова даны налоговыми органами. И они позволяют претендовать первой супруге на алименты, которые согласовал сам футболист. Изначально это была сумма в 200 тысяч рублей. С учетом индексации на уровень прожиточного минимума в течение 9–10 последних лет получилось 385 тысяч.
«Здесь было важно понять, что эту сумму предлагал именно Дмитрий. Но вот уже на протяжении двух лет Тарасов пытается уменьшить размер алиментов», — объяснил Жорин читателям портала Teleprogramma.pro.
К слову, низкий доход, на который ссылается Тарасов, настаивая на снижении суммы алиментов, по утверждению адвоката, не соответствуют действительности.
«Мы подали ходатайство в суд, и суд сделал запрос о доходах Дмитрия Тарасова с учетом НДФЛ. И налоговые органы прислали информацию, что за 2018 год он заработал 157 миллионов рублей.
А за 3 квартала 2019 года Тарасов вообще получил 70 миллионов рублей, что противоречило его утверждению о безденежье», — заметил адвокат.
Притом что сам футболист активно демонстрирует в соцсетях элементы роскошной жизни, а также дорогие подарки, которые щедро презентует возлюбленной.
К слову, интересы Тарасова в деле об алиментах теперь будет защищать бывшая жена Жорина — Екатерина Гордон. И это будет поистине противостояние бывших.
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Комментарии
Футбол , Анастасия Костенко , Андрей Тарасов , Дмитрий Тарасов , Сергей Жорин , Екатерина Гордон , Федеральная налоговая служба
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