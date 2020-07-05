ЦСКА разгромил на выезде грозненский «Ахмат» 

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По итогам встречи ЦСКА набрал 43 очка и сравнялся по этому показателю с «Ростовом», который идет четвертым в турнирной таблице.

Футболисты московского ЦСКА в гостевом матче одержали крупную победу над грозненским «Ахматом» в матче 26-го тура чемпионата России.

По итогам игры в Грозном ЦСКА набрал 43 очка и догнал идущий на четвертой строчке в турнирной таблице «Ростов». Футбольный клуб «Ахмат», с 27 баллами в активе, занимает 14 позицию.