Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино»

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Туринский «Ювентус» одержал победу над «Торино» в матче 30-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Альянц Стэдиум» завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

За «Торино» в компенсированное к первому тайму время с пенальти забил Андреа Белотти

«Ювентус» с 75 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, и опережает на 7 очков идущий вторым «Лацио», у которого есть игра в запасе. «Торино» с 31 очком — на 15-м месте.

Ранее сообщалось, что Буффон побил рекорд Мальдини по матчам в Серии А.