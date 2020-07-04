«Арсенал» обыграл «Динамо»

Тульский "Арсенал" на выезде обыграл столичное "Динамо" со счетом 1:0 в матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене" в присутствии 2 254 зрителей.

Тульский клуб 1 июля объявил об отставке Игоря Черевченко с поста главного тренера команды. Вместо него "Арсенал" к игре против москвичей готовил работавший в фарм-клубе туляков "Химике-Арсенале" Сергей Подпалый . Российский защитник "Арсенала" Александр Довбня дебютировал в матчах высшего дивизиона чемпионата России, выйдя на замену в перерыве.

"Динамо" и "Арсенал" провели восьмой очный матч в чемпионатах России, в активе обоих клубов по две победы, еще четыре встречи завершились вничью.

"Арсенал" прервал пятиматчевую серию поражений, клуб поднялся на десятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. "Динамо" потерпело первое поражение в пяти последних встречах, команда располагается на восьмой строчке, имея в активе 32 очка. В следующем туре "Арсенал" 7 июля дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов" , подопечные Кирилла Новикова 9 июля на выезде встретятся с екатеринбургским "Уралом".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Ход матча

Как и неделей ранее на домашнем матче против ЦСКА (0:0) болельщики "Динамо" начали собираться у стадиона задолго до начала матча и не спеша по одному выполняли все необходимые процедуры для прохода на стадион. Зрители спокойно разместились на своих местах с соблюдением дистанции, болельщики начинают привыкать к новому регламенту. В отличие от встречи с армейцами, на фанатской трибуне было большее количество баннеров и флаги.

"Динамо" снова запустило проект "Прямо на "Динамо" в день матча для болельщиков, которые не смогли поддержать команду на стадионе. На протяжении игры на экране показывали самых активных болельщиков бело-голубых, поддерживающих команду из дома в разных уголках России и зарубежья. Посетили встречу и известные болельщики "Динамо": народный артист РСФСР, член консультативного совета клуба Лев Лещенко , а также двукратный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте, тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Иван Скобрев . Поддержать футболистов пришли и хоккеисты московского "Динамо", которым накануне были присвоены бронзовые медали чемпионата России сезона-2019/20.

"Все хотят, чтобы побыстрее начался новый сезон. У нас будет одна цель — завоевать золотые медали. Через неделю мы уже поедем на сборы. Здорово сейчас находиться на родном стадионе среди болельщиков в родных цветах и поддержать футболистов", — сказал защитник хоккейного "Динамо" Андрей Миронов

Туляки после возобновления чемпионата проиграли все три встречи, что привело к отставке Черевченко. К игре "Арсенал" готовил обладатель Кубка России сезона-1994/95 в составе "Динамо" Сергей Подпалый, ему помогали бронзовый призер чемпионата России 2008 года в составе бело-голубых и бронзовый призер чемпионата Европы Игорь Семшов , а также главный тренер молодежной команды "Арсенала" Николай Ковардаев, который как и главный тренер хозяев Кирилл Новиков работал в академии "Динамо".

Перед началом встречи несколько игроков "Арсенала" немного задержались с выходом на традиционное построение команд, но встреча началась вовремя. На 17-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару Луценко, который провел три сезона в "Динамо" и перешел в "Арсенал" перед началом нынешнего чемпионата на правах свободного агента. Болельщики бело-голубых встретили гол бывшего игрока любимой команды аплодисментами, а также проскандировали его фамилию.

На 35-й минуте гости остались в меньшинстве, за две желтые карточки с поля был удален капитан туляков Кирилл Комбаров, который также выступал за "Динамо", его торсида бело-голубых встретила нелицеприятными скандированиями. По ходу карьеры Комбаров перешел из "Динамо" в стан самого принципиального соперника бело-голубых московского "Спартака"