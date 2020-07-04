Роналду впервые забил за «Ювентус» со штрафного 

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Португальский форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду впервые после своего перехода в команду сумел забить прямым ударом со штрафного.

Знаковое для 35-летнего форварда событие произошло в домашнем матче Серии А с «Торино» — на 61-й минуте встречи.

По данным статистического сервиса Opta, для этого португальцу потребовалось 43 попытки, которые пришлись на 81 матч за бьянконери во всех турнирах. Роналду играет за Ювентус с 2018 года.

Ранее сообщалось, что гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А.