Буффон побил рекорд Мальдини по числу матчей в Серии А

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон установил рекорд по количеству проведенных матчей в итальянской серии А, сообщается на сайте туринского футбольного клуба.

Буффон, которому в январе исполнилось 42 года, вышел в стартовом составе "Ювентуса" на встречу 30-го тура с "Торино". Эта игра стала для вратаря 648-й в высшем дивизионе чемпионата Италии. Буффон опередил по этому показателю экс-защитника "Милана" Паоло Мальдини , на счету которого 647 матчей в серии А.

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год. После сезона в французском "Пари Сен-Жермен" он вернулся в туринскую команду летом 2019-го. Также в Италии голкипер выступал за "Парму", цвета которой защищал с 1995 по 2001 год. В июне Буффон продлил контракт с "Ювентусом" до 2021 года.