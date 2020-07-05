«Челси» разгромил «Уотфорд» в матче чемпионата Англии 

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Лондонский "Челси" нанес разгромное поражение "Уотфорду" в матче 33-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Лондоне при пустых трибунах, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Оливье Жиру, Виллиан и Росс Баркли

После 33-х туров "Челси" (57 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В следующем матче клуб на выезде встретится с лондонским "Кристал Пэлас".

"Уотфорд" (28) располагается на 17-й строчке. В 34-м туре команда примет "Норвич Сити".

Ранее сообщалось, что лондонский "Арсенал" одержал победу над "Вулверхэмптоном".

Англия. Премьер-лига. 33-й тур"Челси" (Лондон) — "Уотфорд" (Уотфорд) — 3:0Голы: 1:0 — Жиру, 28; 2:0 — Виллиан, 43 (пенальти); 3:0 — Баркли, 90+2.