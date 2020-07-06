16-летний российский футболист Иван Заборовский был введен в искусственную кому после попадания молнии. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Заборовский — голкипер футбольного клуба «Знамя труда» из города Орехово-Зуева Московской области. На днях в ходе тренировки в него попала молния. Сердце молодого человека остановилось по этой причине. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. До ее приезда тренер Антон Басов сделал вратарю искусственное дыхание и массаж сердца, таким образом добившись, чтобы оно возобновило работу.

Прибывшие медицинские работники госпитализировали Заборовского в больницу Орехово-Зуева. Там он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Несколько часов спустя спортсмен был перемещен в больницу в Люберцах и помещен в отделение реанимации. Там он пришел в сознание, после чего был введен в медикаментозную кому с целью стабилизации состояния — в настоящее время врачи оценивают его как стабильно тяжелое и не дают прогнозов относительно дальнейшего развития ситуации.