В российского футболиста попала молния на тренировке 

Российский футболист Иван Заборовский, выступающий за подмосковный клуб «Знамя Труда», оказался в реанимации после того, как в него попала молния. Об этом сообщает официальная страница клуба во «ВКонтакте».

Уточняется, что инцидент произошел на тренировке. В клубе выразили надежду, что с игроком все будет хорошо.

«Знамя Труда» выступает в западной зоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Текущий сезон, который из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно, команда завершила на 11-м месте в турнирной таблице.