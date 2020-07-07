«Барселона» решила снизить зарплату Месси

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Как сообщает El Chiringuito TV, президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу в ближайшее время будет вынужден сообщить Месси, что клуб понизит его зарплату, согласованную по действующему контракту.

Месси зарабатывает в «Барселоне» 8,3 млн евро в месяц до уплаты налогов.

Напомним, что срок действующего соглашения 33-летнего аргентинца с «Барсой» истекает летом 2021 года. Стороны пока не начали переговоры о продлении контракта.

В этом сезоне Месси провел за «Барсу» 29 матчей в Ла Лиге, забил 22 мяча и сделал 20 голевых передач.

Месси уходит из «Барсы» минимум четвертый раз. Наверняка все опять закончится примирением и новым контрактом